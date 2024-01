Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Ladenbesitzerin in Bad Dürkheim wird nach eigenen Angaben seit Monaten von einem Mann drangsaliert. Zeugen bestätigen massive Drohungen und üble Beleidigungen. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an die RHEINPFALZ. Doch was können die Behörden unternehmen, um sie zu schützen?

„Ich bin jetzt auch wieder in meinem Geschäft eingeschlossen“, sagt Michaela Mayer* und nennt den Grund: „Ich habe Angst. Ich möchte nicht abgestochen werden.“