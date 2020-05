[Aktualisiert 19:30 Uhr] Weil das Dürkheimer Stadtfest 2020 nicht stattfinden kann, wird in diesem Jahr im Internet gefeiert. Das hat die Stadt Bad Dürkheim am Donnerstagabend verkündet.

Vom 20. bis 24. Mai soll es beim „statt|Fest“ mehrere digitale Angebote geben: Vom Kinderprogramm in Form von Vorlesestunden aus der Bücherei über Führungen im Stadtmuseum bis hin zu Livestream-Konzerten der angekündigten Bands. Die Dürkheimer Gastronomie- und Winzerbetriebe sorgen trotzdem für das leibliche Wohl und präsentieren ein „statt|Fest“-Weinpaket sowie das Kochevent „Dergem grillt!“ mit Christian Keller und der Dürkheimer Weinprinzessin Lea Baßler. Auch das Entenrennen soll stattfinden.

„Das kann ein richtig schönes Wochenende werden“, sagt Marcus Brill, Fachbereichsleiter Kultur und Tourismus bei der Stadt. Lieber hätten er und sein Team im Mai zwar richtig gefeiert. Als sich aber abzeichnete, dass das Stadtfest in diesen Zeiten nicht stattfinden kann, sei in einer Art Gemeinschaftsarbeit zwischen Beschickern, Künstlern und Stadt die Idee des „statt|Fest“ geboren. „Digital und kulinarisch“ soll es in diesem Jahr werden.

„Gerade in solch schwierigen Zeiten ist Kreativität ein wichtiger Motor in unserer Stadt. Unser alternatives ,statt|Fest’ soll uns Hoffnung und Mut machen für die Zeit danach“, so Bürgermeister Christoph Glogger (SPD).

Eröffnet wird das Fest am Mittwochabend, 20. Mai, um 20 Uhr von Glogger und Weinprinzessin Baßler, anschließend übernehmen Die anonyme Giddarischde im Livestream auf dem städtischen Facebook-Kanal. Während die Musiker im Studio von Stefan Kahne ihre Programm spielen werden, damit es in die Wohnzimmer der Feiernden übertragen werden kann, wird sich Bürgermeister Glogger für die Eröffnung wohl einen Platz im Freien suchen. Wo das sein wird, steht laut Brill noch nicht fest.

Wo das Entenrennen an Christi Himmelfahrt stattfinden wird, ist dagegen schon klar. Die Enten schwimmen ihre gewohnte Strecke auf der Isenach in der Gerberstraße. Jeder, der sich an der Gaudi um 14.30 Uhr beteiligen möchte, kann das Rennen auf der Facebookseite mitverfolgen. Allerdings wird das Spektakel nicht live, sondern aufgezeichnet sein, um am Renntag keine Menschenansammlungen zu provozieren. Wann es stattfindet, wird nicht verraten. Die Enten werden laut Brill in diesem Jahr ganz normal gelb sein und keine besonderen Accessoires haben. „Sie tragen keine Schutzmasken“, sagt Brill. Die Siegerehrung findet anschließend auf Facebook statt. Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr über 200 Bad-Dürkheim-Gutscheine, die anschließend beim Dürkheimer Einzelhandel und der Gastronomie eingelöst werden können. Wie in den Vorjahren kann laut Stadt ab dem 5. Mai 2020 in den Einzelhandelsgeschäften der Innenstadt oder über das „statt|Fest“ Paket für Zuhause eines der 1600 teilnahmeberechtigten Lose erworben werden.

Bereits um 11 Uhr gibt es eine Vorlesestunde mit Büchereileiterin Sigrid de Raaf. Und die Band xxtra spielt erstmals in Bad Dürkheim. Die Brüder Sven und Eric Greifenstein stellen ihr neues Bandprojekt vor: Los geht es um 20 Uhr.

Der Stadtfest-Freitag, 22. Mai, beginnt wieder mit einer Vorlesestunde für Kinder um 14. Uhr. Ab 18.30 Uhr erwarten Christian Keller und Lea Baßler die “statt|Fest„-Besucher mit „Dergem grillt!“, einer Grillshow im Livestream. Die Grillpakete müssen vorbestellt werden, damit diese rechtzeitig am Donnerstag, 21. Mai, und Freitag, 22. Mai, ausgeliefert werden können. Bestellungen und weitere Details gibt es demnächst unter www.cater-keller.de. Der ehemalige „The Voice of Germany“-Gewinner Andreas Kümmert tritt ab 20 Uhr im Livestream auf Facebook auf.

Am Samstag, 23. Mai, liest de Raaf wieder ein Bilderbuch, online ab 11 Uhr. Um 15 Uhr präsentieren zwei ehemalige Dürkheimer Persönlichkeiten je eine Führung durch das Dürkheimer Stadtmuseum. Musikalisch wird es ab 19.30 Uhr mit der Rockband der Musikschule im Livestream auf Facebook, bevor ab 20 Uhr Jens Huthoff mit Band übernimmt.

Zum Abschluss des Stadtfestes, am Sonntag, 24. Mai, gibt es wie gewohnt eine Bilderbuchlesung um 11 Uhr. Die Dürkheimer Spitzenwinzer laden um 18 Uhr zu einer interaktiven und digitalen Weinprobe ein. Das entsprechende Weinpaket kann unter www.spitzenwinzer.com bestellt werden.

Zum Abschluss des „statt|Fest“ lesen Britta und Chako Habekost lesen erste Passagen aus ihrem kommenden Pfalzkrimi Elwenfels 4. Zu sehen im Livestream ab 19 Uhr.