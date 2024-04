Torsten Bechtel ist der Wachenheimer Bürgermeister-Kandidat für die CDU. Wie die Partei am Freitagnachmittag mitteilte, fand die Nominierung bereits am 19. März statt. Versammlungsleiter Marcus Scholz lobte den Amtsinhaber laut CDU-Mitteilung für seine „außerordentlich engagierte Politik in den letzten 15 Jahren“. Der 54-Jährige ist seit 2009 Wachenheimer Bürgermeister. Bei der Kommunalwahl ist Bechtel gleichzeitig Spitzenkandidat seiner Partei für den Stadtrat. Bechtel führte Beispiele auf, die nach seiner Aussage nur realisiert werden konnten, weil er die Unterstützung einer starken CDU-Fraktion im Stadtrat gehabt habe. Als besondere Erfolge nannte er die Betreuung in Kita, Waldkindergarten, Hort und Ganztagsschule, die Stadtsanierung, die Sanierung von Wachtenburg und Kulturdenkmälern, den Generationenplatz, die Erhaltung des Freibades und die Arbeit der Stadtwerke. Fraktionsvorsitzender Rüdiger Göbel sagte, es sei eine „starke Liste mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten“.

Die Liste

Torsten Bechtel, Simone Krämer, Patrick Räch, Birgit Seitz, Johannes Wolf, Walter Disteldorf, Andreas Volz, Rüdiger Göbel, Marcus Scholz, Kristina Yeates, Adrian Hofmann, Volker Eckl, Jürgen Mock, Claudia Junghenn, Reiner Mosbruck, Ben Höller, Hans van Hauth, Ann Kathrin Krämer, Ben Bechtel, Marc Christopher Held, Timo Hof, Josef Gerdon, Joachim Wersch, Reinhard Seitz