„Wir ziehen um!!“, steht auf einem Zettel an Annas Kaffeerösterei in der Leiningerstraße. Nach fast sieben Jahren hat Inhaberin Anna Alikhanyan ihren Dürkheimer Laden aufgegeben. Zu teuer seien passende Objekte, zu wenig Laufkundschaft passiere den bisherigen Standort. Nun konzentriert sie sich auf ihre Rösterei mit Laden in Neustadt, wo sie sich gut unterstützt fühlt.

„Es tut natürlich weh“, sagt Anna Alikhanyan. Fast sieben Jahre ist es her, dass die gebürtige Armenierin in Bad Dürkheim Annas Kaffeerösterei eröffnete.