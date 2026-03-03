Angebranntes Essen hätte in der Wachenheimer Weinstraße beinahe einen größeren Wohnungsbrand ausgelöst: Wie die Feuerwehr berichtet, wurden die Wehren der Verbandsgemeinde Wachenheim am Dienstag gegen 12.30 Uhr alarmiert. Nachbarn hatten Brandgeruch bemerkt und einen Rauchmelder gehört. Auch war vermutet worden, dass sich in der betroffenen Wohnung noch jemand aufhalte.

Die Einsatzkräfte öffneten die Wohnungstür mit einem Zweitschlüssel. „Der war zum Glück bei den Nachbarn“, berichtet der Wachenheimer Wehrführer Thomas Münch. Auf dem Herd entdeckten die Einsatzkräfte angebranntes Essen. „In der stark verrauchten Wohnung befand sich glücklicherweise keine Person“, so die Feuerwehr. Die Wehrleute belüfteten die Räume und entfernten das verbrannte Essen. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz – 30 Wehrleute aus Wachenheim, Friedelsheim-Gönnheim und Ellerstadt waren vor Ort – beendet.