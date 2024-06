Zwei Wochenenden, zwei Standorte: Ab Freitag lockt das Burg- und Weinfest im Stadtzentrum und auf der Wachtenburg mit Live-Musik, Kinderprogramm, Kellereiführungen, Stadtführung, Pickleball und Wandermarathon. Zum Feiern laden neun Ausschankstellen, Stände und Gaststätten ein.

Ein Zentrum des Geschehens ist der Marktplatz. Hier sorgen der TC Wachenheim und das Weingut Stapf für die Verpflegung des Feiervolkes. Vom Marktplatz geht es auf die andere Seite: „Hinner der Kerch“ ist der Standort der Pfadfinder und der Landjugend, unter anderem mit Crepes- und Süßigkeitenstand, Pfeilwerfen und Kinderkarussell. Im Schlosshof der Sektkellerei erwarten Sekt und Flammkuchen die Gäste. Gegenüber gibt es bei Dutschmann’s Kapellchen unter anderem Currywurst, während wenige Meter weiter die Pizzeria La Casetta unter anderem mit Pizza und Arancini lockt. Das Weingut Peter und der Alte Pfarrhof laden zur Einkehr ein. Das Angebot ergänzen die Cocktailbar der Jugend des TC Wachenheim und mehrere Schausteller.

Pendelbus zur Burg

Nicht zu vergessen die Wachtenburg: Hier eröffnen die Pfälzische Weinkönigin Charlotte Weihl, die Wachenheimer Weinprinzessin Jessica Baudisch, weitere Weinhoheiten und Bürgermeister Torsten Bechtel am Freitag, 18 Uhr, das Burg- und Weinfest. Für nicht so lauffreudige Besucher fährt an allen Festtagen ein Pendelbus auf die Wachtenburg und zurück. Haltestellen sind an der Bäckerei Ehrat (Weinstraße 38), am Bahnhof und auf dem Parkplatz am Burgtalweiher. An den Freitagen fahren die Busse ab 17 Uhr, samstags ab 14 Uhr und sonntags ab 11 Uhr, jeweils im Halbstundentakt.

Auf der Wachtenburg gibt es nicht nur Essen und Getränke, sondern auch Musik. Am Freitag, 7. Juni, spielt, ab 19 Uhr Footprint, am Samstag, 8. Juni, tritt ab 19 Uhr die xxtra Band auf, für Sonntag, 9. Juli, haben sich von 14 bis 19 Uhr The Fossils angekündigt.

Auch in der Sektkellerei Schloss Wachenheim wird es musikalisch. Hier steht am Freitag ab 19 Uhr Sebastian Linzenmeyer auf der Bühne. Tags darauf spielen ab 19 Uhr Jens Huthoff & Friends, am Sonntag tritt von 13 bis 18 Uhr Matteo di Maggioa auf.

DJs legen am Freitag auf dem Marktplatz auf

Nicht zuletzt kommen Musikliebhaber auch im Pfarrhof auf ihre Kosten. Hier spielt die Coverband Privat Place am Freitag ab 19 Uhr. Am Samstag treten ab 19 Uhr die Idole auf. Musik ist auch im Weingut Peter angesagt: am Freitag, 19 Uhr, mit Tunesday, für Samstag ist ab 19 Uhr Mr. Pälzer Schorle angekündigt. Auf dem Marktplatz gibt es am Freitag ab 19 Uhr DJ-Musik von Berti & Earn.

„Was es zum Glawwe helft, wammer Kerechelieder singt“, lautet der Titel der Predigt, die der frühere Dekan Werner Schwarz am Sonntag ab 10.15 Uhr bei einer „Kerch uff Pälzisch“ in der Simultankirche St. Georg hält. Kirchenmusikdirektor Jürgen E. Müller spielt beim Gottesdienst Orgel. Ebenfalls am Sonntag ab 14 Uhr, spielen Mitglieder des Wachenheimer Tennisclubs auf der Weinstraße in Höhe der Alten Apotheke Pickleball.

Pfadfinder-Singabend am 13. Juni

Das Burg- und Weinfest startet am Freitag um 18 Uhr, Schluss ist um 2 Uhr. Auch am Samstag, an dem das Festprogramm um 16 Uhr beginnt, endet es um 2 Uhr. Am Sonntag kann von 11 bis 0.30 Uhr gefeiert werden. Die Pfadfinder laden am Donnerstag, 13. Juni, ab 18 Uhr zum Singabend in den Pfarrhof ein, bevor das Fest einen Tag später in die zweite Runde geht.