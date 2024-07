40 Jahre war Dietmar Leist kommunalpolitisch aktiv, 20 Jahre als Bürgermeister von Bobenheim am Berg. Ist nun endgültig Schluss mit dem Ehrenamt?

„Ich bin ein Eingeborener“, sagt Leist. Seit seiner Geburt am 16. März 1961 in Bobenheim lebt er in dem Dorf. Aufgewachsen ist er mit drei älteren und zwei jüngeren Brüdern.