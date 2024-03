Eine gute Idee zieht immer weitere Kreise: Im Februar begrüßten die Pfälzer Vinophilanthropen das 150. Mitglied in ihren Reihen. Der gemeinnützige Verein verbindet Pfälzer Lebensfreude im Zeichen des Weins mit dem Charity-Gedanken.

Philipp Kuhn aus Laumersheim war einer der ersten, die der Initiator und heutige Vorsitzende der Vinophilanthropen, Oliver Meyer, im Jahr 2021 von der Idee begeistern konnte, mit gehobenem Pfälzer Weingenuss die Not Hilfebedürftiger in der Pfalz zu lindern. Kuhn holte als „Türöffner“, wie Meyer es formuliert, nicht minder renommierte Kollegen ins Boot, darunter Franz Wehrheim und Peter Siener aus Birkweiler, die ebenfalls Treffs im Zeichen des Weins für den guten Zweck initiieren.

Meyer: „Inzwischen haben wir ein Netzwerk von 15 Winzern pfalzweit, die zu Lagenwanderungen einladen oder zur Rotweinprobe im Allerheiligsten, dem Weinkeller. Auch Knipser und Reibold sind Triebfedern von Beginn an.“ Ein großes Ding machen Kuhn, Wehrheim und Siener nicht aus ihrem teils zeitintensiven Einsatz. „Gutes zu tun in turbulenten Zeiten, der Wunsch ist in vielen Menschen verankert“, meint Wehrheim.

Erlös für Kinderschutzbund, Kinderhospiz und notleidende Familien in der Pfalz

Die Erlöse der vielgestaltigen Veranstaltungen, die die Vinophilanthropen auf die Beine stellen, fließen Projekten und Organisationen wie Kinderschutzbünden oder dem Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen zu, das todkranke Kinder begleitet, aber auch in Not geratenen Familien.

Meyer betrachtet die Entwicklung, die er angestoßen hat, mit großer Freude und Begeisterung. Auch er ist nach wie vor unermüdlich als Vinophilanthrop im Einsatz für die gute Sache: „Das gebietet mir das Verantwortungsgefühl. Ich wollte mich engagieren, dabei die Pfalz aufwerten und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Leute etwas erleben, genießen können“, erklärt er seine Motivation, die sich auch aus einer großen Dankbarkeit speise, selbst ein gutes Leben zu haben.

Öffentliche Genießertreffs und geschlossene Gesellschaft bei exklusiven Veranstaltungen

Ein Teil des Programms ist öffentlich. Es gibt aber auch Genuss-Events, die Vereinsmitgliedern vorbehalten sind. Kein Wunder also, dass die Vinophilanthropen mit Christine Haas und ihrem Mann Matthias aus Lambsheim nach nur etwas mehr als zwei Jahren bereits das 150. Mitglied begrüßen konnten – „gebührend zum für uns überragenden Mitglieder-Meilenstein mit einer Besonderheit aus dem Hause Philipp Kuhn, einer Magnum GG vom Kirschgarten Riesling“, so Meyer. Mitglieder verpflichten sich übrigens neben einem Jahresbeitrag von 60 Euro zu einer Geldspende pro Jahr, Weingüter müssen zudem im Jahr mindestens eine Veranstaltung auf die Beine stellen. Und so zieht die Idee immer weitere Kreise – Weingenuss mit Mehrwert für den guten Zweck.

Termine, Nachrichten und weitere Informationen: vinophilanthropen.de