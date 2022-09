Nein, ein Traumpaar stellen David und Georgia wahrlich nicht dar. Ganz im Gegenteil: Das einstige Ehepaar ist geschieden und die beiden können es kaum fünf Minuten miteinander aushalten, ohne sich in die Haare zu bekommen.

Doch nun lässt sich ein Aufeinandertreffen nicht vermeiden, denn die gemeinsame Tochter Lily hat sich auf einer Bali-Reise in einen Algenbauer verliebt und sich schnurstracks mit ihm verlobt. David und Georgia sind entsetzt und fürchten um die Zukunft und Karriere ihrer Tochter. Also schließen sie zähneknirschend einen Pakt: Sie wollen die Hochzeit im Tropenparadies mit allen Mitteln verhindern – gemeinsam.

Maßgeschneidert auf Roberts und Clooney

Die Komödie „Ticket ins Paradies“ bringt die zwei Hollywood-Giganten George Clooney und Julia Roberts das erste Mal seit „Money Monster“ (2016) wieder gemeinsam auf die Leinwand. Regisseur und Autor Ol Parker schrieb das Drehbuch zusammen mit Co-Autor Daniel Pipski mit den beiden Filmstars im Hinterkopf – was er ihnen auch mitteilte, wie Clooney zum Filmstart erzählt: „Also las ich es, rief sie danach sofort an und sagte: ,Ich mach’s, wenn du es machst.’ Und sie sagte: ,Tja, ich mach es, wenn du es machst.’ Und kurze Zeit später waren wir auf dem Weg nach Australien“, dem Drehort der Komödie. Auch die Rolle der Tochter wurde bereits mit der Schauspielerin Kaitlyn Dever vor Augen geschrieben, die zuletzt in der Miniserie „Dopesick“ beeindruckte.

Erwartbare Handlung, schöne Urlaubsbilder

Die Freundschaft Clooneys und Roberts’ überträgt sich auf die Leinwand, die Chemie zwischen ihnen ist deutlich in dem Gute-Laune Streifen spürbar. Der Film verläuft zwar ziemlich erwartbar, liefert dafür aber einige Lacher und Romantik – und nebenbei auch wunderschöne Urlaubsbilder, die Lust aufs Reisen machen.

Info

Ticket ins Paradies, USA 2022, 104 Minuten, von Ol Parker, mit George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever, Lucas Bravo, FSK: 6