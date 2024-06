Was als kleines Treffen unter Freunden 1988 in Paris als „Diner en blanc“ begann, hat sich seit Jahren auch in der Region zu einem regelmäßigen, besonderen und etwas geheimnisvollen Genuss ganz in Weiß entwickelt.

Es sei immer wieder ein wunderbares Flair, im Herzen der Stadt ausschließlich weiß gekleidet an einer festlichen Tafel gemeinsam zu dinieren, schwärmt etwa „Gilbert“ der dieses besondere Galadinner seit Jahren in Kaiserslautern organisiert. Bekannt gegeben wird nur der Termin, in diesem Jahr am Sa 20. Juli (Treffpunkt zum Aufbau um 18 Uhr, Eröffnung um 19 Uhr). Erst am Morgen des Veranstaltungstages bekommen die angemeldeten Gäste verraten, wo in der Innenstadt geschlemmt werden darf. Info/Anmeldung: 0151 14143268

Etwas anders läuft das Ganze in Zweibrücken: Hier hat die Stadt bereits mitgeteilt, dass das „Dinner in Weiß“ am Sa 20.7. ab 17 Uhr im Schlossgarten stattfinden wird. Sehr schön für die Gäste, da der Schlossgarten ansonsten nicht frei zugänglich ist. Tischdecken, Geschirr, Hussen und Speisen mitbringen. Anmeldung: gemeinsamhandel-zw.de/anmeldung-dinner-in-weiss-2024/

In Mannheim wird das „Diner en Blanc“ am Sa 22.6. ab 19 Uhr schon zum dreizehnten Mal stattfinden und die Menschen an der weiß gedeckten festlichen Tafel zusammenbringen zum gemeinsamen Genuss in urbaner Kulisse. Die Veranstaltung wird musikalisch von der Band San Remo begleitet. Die Anmeldung ist frei und kostenlos. Infos unter: le-diner-en-blanc.de