Bereits zur Zeit der Pest im Einsatz, dann in Vergessenheit geraten: Erst seit der Pandemie ist der Florentiner Miniaturausschank wieder in Aktion. Von Almut Siefert

In der Via delle Belle Donne direkt neben dem Eingang zur gleichnamigen Osteria klopft Matteo Faglia an das Miniatur-Holztor in der Hauswand. Was an die Haustür eines Mäusedomizils