Der deutsch-französische Bauernmarkt auf dem historischen Marktplatz in Neustadt ist ein besonderer Anziehungspunkt des verkaufsoffenen Erlebnissonntags. Aber er ist nur ein Teil des Programms – zum Einkaufsspaß gibt’s auch eine Rennlizenz.

Wurstwaren, Pilzgerichte, Brotspezialitäten, Käse und weitere Produkte aus der Pfalz und dem Elsass: Der beliebte deutsch-französische Bauernmarkt des Biosphären-Reservats Pfälzerwald Nordvogesen auf dem historischen Marktplatz ist ein besonderer Anziehungspunkt des verkaufsoffenen Erlebnissonntags in Neustadt am 5. Mai (11-18 Uhr). Rund 40 Stände locken mit leckeren und nachhaltigen landwirtschaftlichen Produkten.

Und es wird noch weit mehr geboten. Von der Stiftskirche zum Kartoffelmarkt und durch die Fußgängerzone bis zum Hetzelplatz erstreckt sich ein bunter Gartenmarkt (11-18 Uhr). Hier finden sich nicht nur Handarbeiten und Dekorationsartikel für Haus und Garten aus Glas, Metall, Holz, Keramik und Sandstein, sondern auch Feinkostspezialitäten. Nicht zuletzt werden im Citymanagementbüro am Kriegerdenkmal ab 13 Uhr Kosmetikprodukte aus der Pfalz, darunter die Dubbe-Seife als „Seife der Pfalz“, präsentiert. Von 13-18 Uhr sind die Läden geöffnet , die Tourist-Information am Hetzelplatz berät von 11-17 Uhr über Freizeit- und Übernachtungsmöglichkeiten.

Spaß uff de Gass und Elwetritsche-Rennen

Höhepunkte im Rahmenprogramm: „Spaß uff de Gass“ mit einer Hüpfburg und Spielangeboten für Kinder wird von 13-18 Uhr am Klemmhof geboten. Zusätzlich zeigt die Landesgartenschau 2027 ein 3-D-Modell der Planungen. Ab 11 Uhr ist ein Flashmob mit der Lebenshilfe geplant, bevor der Startschuss zum Elwetritsche-Rennen fällt. „Auf die Plätze, fertig los“ heißt es für die Fabeltiere um 12 Uhr am Flossbach/Wallgasse (Höhe Roxy-Kino). Für 8 Euro kann in der Tourist-Information und im Buchladen Quodlibet eine Rennlizenz für eine Schwimm-Elwetritsch erworben werden, die dann von den Organisatoren ins Rennen geschickt wird. Ziel ist das Café Winzig an der Festwiese. Der Erlös geht an gemeinnützige Institutionen, Info: elwetritsche-rennen.de

Verkaufsoffener Erlebnissonntag: 5.5., ab 11 Uhr, Neustadt, Innenstadt, unterschiedliche Plätze, Infos: neustadt.eu/erlebnis-sonntage