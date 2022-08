Das Resi-Fest, wie das Residenzfest hier kurz heißt, Kirchheimbolandens großer geselliger Jahreshöhepunkt, feiert nach erzwungener Corona-Pause Wiederauferstehung. Mit der nunmehr 70. Auflage.

Das Fest, das weit über die Stadtgrenzen ausstrahlt, lockt wieder drei Tage lang Tausende Besucher in die gemütlichen Weinlauben in der Altstadt, vor die Bühnen, in die offenen Läden (So ab 13 Uhr) und auf den Jahrmarkt.

Wie andernorts auch, mussten die Kerchemer pandemiebedingt so lange wie nie zuvor auf das nächste Residenzfest warten, das nun von 13. bis 15. August den aufgebauten Nachholbedarf stillen kann. Es ist zudem das 70. und somit ein verzögertes Jubiläumsfest.

2017 zum schönsten Weinfest gekürt

Nachdem die 2017er Auflage von „Pfalzwein“ zum „schönsten Weinfest“ gekürt wurde, bestand für die Macher kein Anlass, am Konzept der letzten Jahre viel zu ändern. Es gibt also zum Aufwärmen am Freitag wieder eine – diesmal abgespeckte – Kulturnacht mit Ausstellungen, Lesungen und Konzerten. Nach der Eröffnung (Sa, 17 Uhr, Römerplatz) im Kreise vieler Wein- und Erntehoheiten aus weitem Umland startet das Fest wieder sportlich mit dem Residenzfestlauf. Der Abend gehört dann dem Feiern in den Lauben und auf dem Römerplatz, wo die Wege zusammenlaufen und an allen Tagen Live-Musik gespielt wird, unter anderem mit Pirm Jam (So, 19 Uhr). An 14 Stationen in der Altstadt sind Vereine, Gastronomen und Weingüter bestens vorbereitet auf Besuchermassen. Mit reicher kulinarischer Vielfalt und dem Segen der Kellergeister kann stimmungsvoll die hoffentlich vom Wetter gesegnete Sommernacht genossen werden.

Kulturelle Glanzlichter

Am Sonntag werden dem Treiben kulturelle Glanzlichter aufgesetzt. Dazu zählt als großer Anziehungspunkt die Matinee der Ballettschule Flex & Point, die mit Choreografien zum Nietzsche-Zitat „Man muss das Leben tanzen“ den Schlosspark verzaubern wird (11 Uhr). Für 18 Uhr lädt das Orgelkonzert mit Bezirkskantor Martin Reitzig in die kühle Paulskirche zur Fest-Auszeit ein. Weiterer Erlebnishunger kann an allen Tagen im Vergnügungspark (Herrngarten) gestillt werden.

Am Montag klingt das Fest aus mit einem Seniorentreff, Guggemusik in den Höfen und Diner for Two auf dem Schlossplatz. Ob das Feuerwerk am Abend abgebrannt werden kann, ist mit Blick auf die Trockenheit noch fraglich.

70. Residenzfest – Kirchheimbolanden Sa-Mo 13.-15.8., Kulturnacht am Fr 12.8. ab ca. 16 Uhr; weitere Info:

visit-kirchheimbolanden.de