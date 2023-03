Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit seiner Fusion-Band Return to Forever hat er Jazzgeschichte geschrieben, mit dem Latin-Jazz-Stück „Spain“ einen Hit gelandet. Musikalisch hatte der Pianist und Komponist Chick Corea aber viel mehr zu bieten, näherte sich der Jazzavantgarde genauso an wie der europäischen Klassik. Nun ist er mit 79 Jahren an einer seltenen Krebserkrankung gestorben.

Chick Corea war mitten drin, als 1969 ein neues Kapitel in der Geschichte des Jazz aufgeschlagen wurde. Der etablierte Jazz war in der Krise, viele Clubs geschlossen, dafür boomte die Rockmusik,