Der Mitbegründer des legendären Woodstock-Festivals, Michael Lang, ist im Alter von 77 Jahren gestorben. In einer von dem Familienfreund Michael Pagnotta veröffentlichten Erklärung hieß es, Lang sei am Samstag an einer „seltenen Form des Non-Hodgkin-Lymphoms“ im einem auf Krebs spezialisierten Krankenhaus in New York gestorben. Pagnotta erklärte auf Twitter, er sei „sehr traurig“ über den Tod der „legendären Ikone von Woodstock“.

Lang war erst 24 Jahre alt, als er half, das Woodstock-Festival im August 1969 in den Catskill Mountains im Bundesstaat New York zu organisieren. Die dreitägige Veranstaltung brachte eine beispiellose Gruppe äußerst populärer Rock- und Folkstars zusammen, darunter Joan Baez, Janis Joplin, The Who, Joe Cocker, Santana und Jimi Hendrix. Mehr als 400.000 junge Menschen feierten ausgelassen im Geiste der Hippie-Bewegung, der sich um Musik, Drogen und freie Liebe drehte.

Zwei Nachfolge-Festivals

Lang organisierte auch zwei Nachfolge-Festivals – 1994 und 1999 –, die allerdings weniger populär waren als das Original. Die Veranstaltung 1999 endete im Aufruhr; die aufgebrachte Menge plünderte, legte Brände und zerstörte Gebäude.

Zum 50. Jahrestag im Jahr 2019, wollte Lang ein großes Jubiläumskonzert veranstalten, das schließlich wegen logistischer Probleme und dem Rückzug des wichtigsten Finanzpartners abgesagt werden musste. Michael Lang hinterlässt seine Frau sowie fünf Kinder, wie es in der Pressemitteilung heißt.