Kettenrasseln, Weiße Frauen, Hunde mit glühenden Augen – in einem Landstrich wie der Pfalz mit rund 100 Burgen ist es wahrlich kein Wunder, wenn hier so mancher Geist sein Unwesen treibt. Peter Kauert und Ulrich Magin haben sich auf die Spuren seltsamer Erscheinungen gemacht und so manche „Spuk-Orte in der Pfalz“ ausfindig gemacht. Gänsehaut beim nächsten Spaziergang garantiert.

Ja, es stimmt: Auch wenn die Wissenschaft viele früher unerklärbare Phänomene als Sinnestäuschungen entlarvt hat und so manche Geistererscheinung auf dem Heimweg nach