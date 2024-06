Die Damen des BASF TC Ludwigshafen können für ein weiteres Jahr in der zweiten Bundesliga planen. Mit dem 9:0 über das Tennisteam Manching beseitigten die Ludwigshafenerinnen auch die letzten Zweifel.

Sicher. In einer normalen Saison hätte der 8:1-Erfolg bei Verfolger TC Aschheim für den Klassenverbleib ausgereicht. Immerhin wären damit auch bei 0:9 gegen Manching sicher zwei Mannschaften hinter dem BASF TC gelandet. „Aber wenn Waldau Stuttgart aus der ersten Liga absteigt, gibt es im Süden zwei Absteiger“, hatte Trainer Denis Gremelmayr auf die Brisanz des letzten Duells verwiesen. Denn mit einem Sieg hätte sich die Mannschaft aus Manching praktisch auf der Zielgerade noch an Ludwigshafen vorbeigemogelt.

So richtig glaubten aber offenbar selbst die Gäste aus Bayern nicht an diese Möglichkeit. So lief die Mannschaft zwar ordentlich, aber längst nicht so stark wie noch an Freitag auf, während die Gastgeberinnen zum Saisonabschluss noch einmal die volle Kapelle des Freitags am Start hatten. „Wir wussten, dass wir mit einem Sieg in der Liga bleiben, aber der Druck war ganz schön groß“, kommentierte die Rumänin Cristina Dinu, die, wie schon am Freitag, eine Bank auf Position zwei war. „Ich habe versucht, mir über die Situation keinen Kopf zu machen und wollte Punkt für Punkt spielen.“ Ein Rezept, das aufging. Die 31-Jährige freute sich aber genauso über die Erfolge ihrer Teamkolleginnen. „Es ist gut, dass die Mädels auch gewonnen haben.“

Bereits nach den Einzeln alles klar

Zu diesem Zeitpunkt meinte sie die Erfolge von Anna Linn Puls, die an Position sechs siegte, und Selina Dal, die mit ihrem 4:6, 7:5, 10:6 gegen Laura Samsonova zudem ihre schwarze Serie im Matchtiebreak beendet hatte. „Der Wind hat es heute noch schwerer gemacht.“ Am Ende konnte sie aber jubeln, wie der gesamte BASF TC, denn der nötige Sieg stand bereits nach den Einzeln fest.