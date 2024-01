Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Nordelsass beliefern Jäger und Metzger die Spitzenköche der Region. Fleisch von Schwarz- und Rotwild aus dem Forêt du Rauschenbourg bei Ingwiller kommt auf kurzem Weg auf die Teller der Feinschmecker. Was Gérard und Marie-Thérèse Durmeyer in der kalten Jahreszeit in ihrer Waldladen verkaufen, bieten sie im Sommer auf Bauernmärkten an.

Die Jagd liegt Gérard Durmeyer, wenn man so will, im Blut. Bereits als Fünfjähriger hat ihn sein Vater einst mitgenommen in den Wald. Heute freut sich der 78-Jährige,