Sie war 1960 die erste französische Schauspielerin, die einen Oscar gewann. Es folgten Palmen, Löwen, Césars und viele weitere Auszeichnungen. Sie war schön, sie war klug, politisch und am Ende vielleicht nicht ganz so stark, wie es den Anschein hatte: Simone Signoret, geboren vor 100 Jahren, am 25. März 1921 in Wiesbaden, eine in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Frau.

„Ich war schön, erinnerst Du Dich?“, fragt die Frau. Den Mann lässt diese Frage gleichgültig. Das einzige Wesen, für das er noch Gefühle aufbringt,