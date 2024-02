Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In seiner Residenz in München stirbt am 16. Februar 1799 im Alter von 75 Jahren Karl Theodor, seit 1742 Kurfürst der Pfalz und seit Ende 1777 auch von Bayern. Am Rhein bleibt der Wittelsbacher als Lichtgestalt in Erinnerung, an der Isar wird er zurHassfigur. Schuld daran sind auch seine politischen Winkelzüge und geplanten Tauschgeschäfte mit den Habsburgern.

Vier Tage vor seinem Tod hat der 75-jährige Kurfürst beim Kartenspiel einen Schlaganfall erlitten. Bei ihm ist jetzt sein Sohn Karl August, Fürst von Bretzenheim, aus der Verbindung