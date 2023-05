Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bislang gab es eine Aufnahme von „Akhnaten“ nur auf CD und Vinyl: die Produktion der Stuttgarter Uraufführung von 1984 mit dem legendären Countertenor Paul Esswood in der Titelpartie. Jetzt ist die Echnaton-Oper von Philip Glass erstmals auf DVD erschienen – in einer spektakulären Inszenierung der Metropolitan Opera New York, die Jongleure als zentrale szenisch-musikalische Metapher begreift.

Anthony Roth Costanzo verkörpert charismatisch den Sonnen-Pharao, Zachary James beeindruckt in der zentralen Sprechrolle seines Vaters Amenhotep III. Wir erleben zwar in der ersten Szene