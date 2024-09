Die aus den 50er und 60er Jahren berühmte Sängerin Caterina Valente („Ganz Paris träumt von der Liebe“) ist tot. Sie sei am 9. September im Alter von 93 Jahren friedlich in ihrem Haus in Lugano in der Schweiz gestorben, sagte ihr Pressesprecher Günther Huber der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf ihre Söhne.

Valente hatte sich bereits vor vielen Jahren nahezu vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Auf ihren Wunsch hin habe ihre Beerdigung bereits in strikter Privatsphäre stattgefunden, teilte ihre Agentur mit. Es werde keine weiteren Zeremonien und Gedenkfeiern geben.

Valente war Anfang 1931 in Paris als Tochter eines italienischen Ehepaars zur Welt gekommen, sie hatte die italienische und die französische Staatsbürgerschaft. In Deutschland wurde für die Sängerin das Jahr 1954 der Durchbruch – ihr damals veröffentlichtes Lied „Ganz Paris träumt von der Liebe“ brachte der in erster Ehe mit einem deutschen Jongleur verheirateten Sängerin einen Millionenerfolg.

Eine Show im deutschen Fernsehen

Mit der ersten Personalityshow Deutschlands, „Bonsoir, Kathrin“, wurde sie ab 1957 auch im Fernsehen ein Star und bald mit Peter Alexander zum Fernsehtraumpaar. Die in 13 Sprachen Schlager und Jazz singende Valente, die sechs Sprachen fließend sprach, feierte international große Erfolge. Sie sang in Paris, trat schon 1955 im US-Fernsehen auf und hatte mit „The Breeze and I“ einen Welthit.

Valente trat allein neunmal in der „Dean Martin Show“ auf und hatte eine eigene Fernsehshow in den USA. Sie holte riesige Einschaltquoten in Italien und feierte auch in Großbritannien Erfolge. Nach Frank Sinatra gilt sie als Entertainerin mit den weltweit meisten Fernsehauftritten. Weltweit bekannt wurde ihr Duett des „Bossa Nova“ mit Dean Martin in den 60er Jahren. Weitere Hits von ihr waren zum Beispiel „Tschau, Tschau, Bambina“ oder „Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini“.