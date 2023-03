Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für manche ist die Auktion am Freitag in Heidelberg ein „Skandal“. Unter den Hammer kommen Werke der Sammlung Pachen. Die Folge eines jahrelangen Erbschaftsstreits, der zu Ungunsten der Stadt Rockenhausen ausgefallen ist. Auch das Museum Pachen gibt es so nicht mehr. Büßen müssen vor allem die Künstler, deren Arbeiten jetzt unter Wert verkauft werden. „Verramscht“, befürchten sie. Was ist da los?

Otfried H. Culmann ist einmal mehr nicht amüsiert. Eine „Respektlosigkeit“ nennt er, was am Freitagmorgen in Heidelberg passieren soll. Einen „Skandal“.