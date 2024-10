Er war Naturwissenschaftler, Sprachgelehrter, Pädagoge, Bankier, Verleger und nebenbei auch ein begnadeter Pianist: Emil Sommer, der vor 120 Jahren in Grünstadt starb. In Edenkoben geboren und im Kindesalter erblindet, hat er mit seinen „Journalen“ das Erlernen von Sprachen gefördert und erleichtert.

In den 1880er-Jahren war in der in Edenkoben