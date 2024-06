Interview: Der in Mannheim lebende und in Grünstadt aufgewachsene Schauspieler Helgi Schmid ist ab Freitag – nach dem EM-Auftakt – in einer neuen ARD-Serie zu sehen. Mit Stefan Otto sprach der 38-Jährige über den Achtteiler „Wo wir sind, ist oben“, in dem er einen gewieften Politikberater spielt.

Wen spielen Sie in der Serie „Wo wir sind, ist oben“?

Ich spiele Max Lentor, den Top-Lobbyisten Berlins. Seine Aufgabe in einer Kanzlei ist es, die Interessen