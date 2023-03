Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Kirchenkomponist ist Max Reger bis heute so etwas wie der verlängerte Arm seines barocken Lehrmeisters Johann Sebastian Bach in die Spätromantik an der Schwelle zur Moderne. Sein Nachlass ist gigantisch.

Strukturell ist sein Werk ohne die Rückbesinnung auf die formalen Tugenden des Leipziger Übervaters kaum denkbar. Klanglich aber öffnete er alle Schleusen spätromantischer Entgrenzung,