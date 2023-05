Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Zusammen!“ Kein Stück Schillers passt zu diesem Motto der diesjährigen Schillertage so gut wie „Wilhelm Tell“. Doch des Klassikers Freiheitspathos, das die den Nationalstaat herbeisehnenden Deutschen des 19. Jahrhunderts tief begeisterte, hat seine Idealität eingebüßt. Mit Schillers „Tell“ ist kaum noch Staat zu machen. Anders als ironisch gebrochen ist mit ihm kaum noch umzugehen, wie eine bei den Schillertagen online präsentierte Inszenierung des Deutschen Nationaltheaters Weimar zeigt.

Am Anfang blöken Schafe, und am Ende blöken Schafe. Nur, am Anfang sollen die Laute der friedlichen Tiere die Atmosphäre der von Schiller als Idyll