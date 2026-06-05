Kultur Madonna gibt Überraschungskonzert am Times Square

Madonna gibt Gratiskonzert am Times Square
Pop-Ikone Madonna hat ein Überraschungskonzert auf dem New Yorker Times Square gegeben.

Mitten im Trubel von Manhattan tritt am Donnerstag plötzlich Madonna auf die Bühne. Neben alten Klassikern gibt es bei dem Gratis-Konzert auch einen Vorgeschmack auf ihr neues Album.

New York (dpa) - Popikone Madonna (67) hat am New Yorker Times Square ein 15-minütiges Überraschungskonzert gegeben. Im pinkfarbenen Korsett, silbernen Stiefeln und mit blauer Brille verwandelte die Künstlerin am Donnerstagabend (Ortszeit) den berühmten Platz in Manhattan in einen «Nachtclub», wie mehrere US-Medien berichteten.

Zahlreiche Fußgänger und Fans versammelten sich den Berichten zufolge, um dem kurzfristig angekündigten Gratis-Auftritt zu lauschen. Neben bekannten Hits wie «Hung Up» und «I love New York» von ihrem Album «Confessions on a Dance Floor» aus dem Jahr 2005 performte Madonna den Berichten zufolge auch Songs aus ihrem neuen Album «Confessions on a Dance Floor: Part II», das am 3. Juli erscheinen soll. Es ist das erste Album der Sängerin seit rund sieben Jahren.

Organisiert wurde der Auftritt in Zusammenarbeit mit der Dating-App Grindr zum Auftakt des Pride Month - ein Monat im Zeichen der Rechte für lesbische, schwule, bisexuelle, Trans- und queere Menschen (LGBTQ). «Danke, New York», schrieb die Sängerin im Anschluss an das Konzert auf Instagram und wünschte ihren Fans «Happy Pride».

Madonna gibt Gratiskonzert am Times Square
Die Sängerin veröffentlicht am 3. Juli ihr neues Album.
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