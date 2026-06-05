Mitten im Trubel von Manhattan tritt am Donnerstag plötzlich Madonna auf die Bühne. Neben alten Klassikern gibt es bei dem Gratis-Konzert auch einen Vorgeschmack auf ihr neues Album.

New York (dpa) - Popikone Madonna (67) hat am New Yorker Times Square ein 15-minütiges Überraschungskonzert gegeben. Im pinkfarbenen Korsett, silbernen Stiefeln und mit blauer Brille verwandelte die Künstlerin am Donnerstagabend (Ortszeit) den berühmten Platz in Manhattan in einen «Nachtclub», wie mehrere US-Medien berichteten.

Zahlreiche Fußgänger und Fans versammelten sich den Berichten zufolge, um dem kurzfristig angekündigten Gratis-Auftritt zu lauschen. Neben bekannten Hits wie «Hung Up» und «I love New York» von ihrem Album «Confessions on a Dance Floor» aus dem Jahr 2005 performte Madonna den Berichten zufolge auch Songs aus ihrem neuen Album «Confessions on a Dance Floor: Part II», das am 3. Juli erscheinen soll. Es ist das erste Album der Sängerin seit rund sieben Jahren.

Organisiert wurde der Auftritt in Zusammenarbeit mit der Dating-App Grindr zum Auftakt des Pride Month - ein Monat im Zeichen der Rechte für lesbische, schwule, bisexuelle, Trans- und queere Menschen (LGBTQ). «Danke, New York», schrieb die Sängerin im Anschluss an das Konzert auf Instagram und wünschte ihren Fans «Happy Pride».