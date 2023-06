Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Musikalisch ist die neue Produktion der Opernsparte am Badischen Staatstheater in Karlsruhe sehr gelungen. Antonin Dvoraks „Rusalka“ mit Johannes Willig am Pult wird vom ersten bis zum letzten Takt mit viel Ausdruck und Aura zum Klingen gebracht. Weniger eindrucksvoll ist die szenische Realisierung von Katharina Thoma.

Die beiden bekanntesten tschechischen Komponisten der Romantik, Bedrich Smetana und Antonin Dvorak, haben zwar zahlreiche Opern komponiert, aber jeweils nur eine ist in den Spielplänen geblieben, bei