Tutanchamun ist ein globaler Superstar. Gleich drei Ausstellungen touren durch die Welt und präsentieren „Sein Grab und die Schätze“, so der Untertitel der Schau, die von heute an in den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim Station macht. Wegen der Pandemie fast eineinhalb Jahre später als geplant. Aber: So wird sie auch noch 2022 zu sehen sein. Jenem Jahr, in dem sich der spektakuläre Fund des Pharaonengrabs zum 100. Mal jährt.

Howard Carter hatte schon fast aufgegeben. Fünf Jahre lang hatte er sich die Zähne an der Suche nach Tutanchamuns Grab ausgebissen. 100 Arbeiter hatten in seinem Auftrag jede