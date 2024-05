Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit seinem ersten eigenen Projekt am ZKM zeigt der neue Chef Alistair Hudson, was er sich in Zukunft vorstellt: Das Museum mutiert zum interaktiven Lernort, Ausstellungen sind Etappen auf dem immerwährenden Weg zur Erkenntnis. Es geht um Künstliche Intelligenz. Das Werk von Anne Duk Hee Jordan dazu ist einfach überwältigend. Inzwischen ist die in Herxheim aufgewachsene Künstlerin ein internationaler Star.

Industrieroboter der Firma Kuka spucken im Lichthof Schrift aus blauem Granulat auf zwei 20 Meter lange Fließbänder. Zerhacktes Material aus gebrauchten Wasserfässern, das später