Der Held aus Jochen Schimmangs neuem Roman ist ein unheilbarer Melancholiker mit einem Elefantengedächtnis. Was sich ein Forscher zunutze machen möchte. Das Buch ist eine Exkursion in das kollektive deutsche Gedächtnis. Die Referenzen reichen bis in die Südwestpfalz.

Er ist Privatgelehrter und Soziologe sowie – für den gleichnamigen Roman am wichtigsten – Laborschläfer: Rainer Roloff, 1950 geboren und damit ein Jahre jünger als die westdeutsche