Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Alten Pinakothek in München sind die Alten Meister wie Dürer und El Greco in Bewegung geraten: In der neuen Hängung ergeben sich aufregende Nachbarschaften und ein neuer Mix an Formaten. Viel Anlass für Diskussionen.

Ein Hipster der frühen Neuzeit war dieser Albrecht Dürer, mit fein ondulierten Locken und getrimmtem Bart wie frisch aus dem Barbershop. Einen Kragen aus Marderpelz muss man sich heutzutage