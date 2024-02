Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehr als zwei Jahrzehnte war Frank Baasner Direktor des Deutsch-Französischen Instituts, jetzt ist für den 66-Jährigen altersbedingt Schluss. Ralf Joas sprach aus diesem Anlass mit dem gebürtigen Bad Dürkheimer über das Werben Emmanuel Macrons für eine vertiefte Zusammenarbeit beider Länder, die Zurückhaltung der Berliner Ampel-Koalition und die Einzigartigkeit der deutsch-französischen Beziehungen – auch jenseits der Hauptstädte

Herr Baasner, in Deutschland wird die AfD laut Umfragen immer stärker, zugleich gehen inzwischen Hunderttausende dagegen auf die Straße. Wie wird das alles in Frankreich verfolgt, wo der rechtsextremen Marine Le Pen gute Chancen bei der nächsten Präsidentschaftswahl eingeräumt werden?

Was