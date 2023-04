Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Acht Regisseurinnen und genau so viele Regisseure sind im Wettbewerb des 69. Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg vertreten, das noch bis nächsten Sonntag online läuft. In einem Beruf, in dem noch immer Männer die besseren Karten haben, ist dies ein schönes Gleichgewicht. Ein Blick auf vier der Beiträge, die von Frauen stammen, aber nicht nur von Frauenleben handeln.

„Ich glaube, was wir in Zeiten wie diesen brauchen, sind Filme und Geschichten, die uns einander näher bringen“, sagt die Regisseurin Ruthy Pribar. Die Israelin befindet sich