Viele neue Alben wird Paul McCartney wohl nicht mehr machen. Nun veröffentlicht er mit „The Boys of Dungeon Lane“ sein achtzehntes und hinreißendes neues Solowerk.

Am 18. Juni wird Paul McCartney 84 Jahre alt, und wenn du dich in dieser vorgerückten Lebensphase entschließt, dir nochmal die Mühsal einer Albumproduktion anzutun, dann solltest du besser alles daransetzen, damit das Resultat einen vorzüglichen und bleibenden Eindruck hinterlässt. Denn du weißt ja nie, ob es nicht doch vielleicht dein finales musikalisches Statement ist, das du da nun hinauswandern lässt in die Welt.

Und bestimmt willst du nicht, dass die Leute sagen und schreiben, ach, hätte er, hätte sie es doch mal besser gelassen. So in etwa wird er sich das vermutlich gedacht haben, der Sir McCartney, und das Ergebnis ist mit „The Boys of Dungeon Lane“ ein vierzehn Songs umfassendes Werk aus dem Spätherbst dieses Legendenlebens, das sich überhaupt nicht so anhört wie die Musik eines alten Mannes.

Natürlich merkt man seiner Stimme das Alter an

Ja, seine Stimme ist dünner, fragiler und brüchiger geworden, als vor 20, 30 oder 60 Jahren, was auch alle mitbekommen haben dürften, die ihn neulich in der US-Comedy-Sendung „Saturday Night Live“ haben, wo er doch einige Mühe hatte, die Töne zu treffen. Doch die Lieder als solche, sie vermögen nach wie vor diese einzigartige McCartney-Magie zu entfalten, diese Kombination aus Nostalgie, Melancholie und Lebenslust, gepaart mit der ein oder anderen außergewöhnlich eingängigen Melodie, wie etwa in der freundlichen Uptempo-Liebesgeschichte „Ripples In A Pond“, die er für seine Frau Nacy Shevell geschrieben hat und die einen ganz wunderbar auf Trab bringt, ohne gleich den Puls in den roten Bereich zu jagen.

McCartney bei einem Auftritt in diesem Jahr. Foto: Joel C Ryan/Invision via AP/dpa

„The Boys of Dungeon Lane“ ist vielleicht im engeren Sinne kein Konzeptalbum, es hat aber einen klaren inhaltlichen Kern, und zwar die Rückschau Paul McCartneys auf seine Kindheit und Jugend. Geboren 1942 in Liverpool wuchs er inmitten der Nachkriegskargheit auf, in jener Dungeon Lane, die im Vorort Speke zum Fluss Mersey führt, hat er als Kind eine Weile gelebt, es waren prägende Zeiten, und den Blick auf diese Vergangenheit malt er nun in vorwiegend weichen Farben.

„The Boys of Dungeon Lane“ hat seine Anteile an Wehmut und Traurigkeit, alles in allem aber überwiegen in dieser Rückschau die warmen und fröhlichen Gute-Laune-Anteile. Etwa direkt im ersten Stück „As You Lie There“, das mit Akustikgitarre und ein paar gesprochenen Sätzen McCartneys beginnt, bevor die anderen Instrumente einsetzen und es richtig laut, verzerrt und Rock’n’Roll-mäßig wird. Inhaltlich besingt er die Kinderverknalltheit des jungen Paul, der immer wieder am Haus seines Schwarms Jasmine vorbeiläuft und in ihr Fenster blickt, ohne je auch nur mit dem Mädchen ins Gespräch zu kommen.

Die Beatles mit von links nach rechts George Harrison, Paul McCartney, John Lennon und Schlagzeuger Ringo Starr Foto: Gerhard Rauchwetter/dpa

„Down South“ ist die dezent in Blues getünchte Erinnerung an eine Tramper-Reise mit George Harrison, in einer Zeit, „before we learnt to „Twist & Shout„“, bevor also ab 1962 der absolute Wahnsinn mit den Beatles losging, der bis heute wohl erfolg- und einflussreichsten Band der Musikgeschichte. In „Salesman Saint“ beschreibt McCartney das Leben daheim mit den hart arbeitenden, zupackend-resilienten, aber ökonomisch nicht sehr erfolgreichen Eltern (der Vater löschte im Krieg die Brände, die früh verstorbene Mutter arbeitete als Krankenschwester und Hebamme). „Home To Us“ ist ein sehr vergnügliches Liedchen mit Ringo Starr, dem anderen noch lebenden Beatle, der seinerseits gerade ein weiteres Countryalbum rausgebracht hat und selbst mit 85 von der Rente nichts wissen will. Besonders charmant und im besten Sinne tränendrückend ist ihm die so charmante wie rührende, die so traurige wie schöne Ballade „Days We Left Behind“ gelungen, eine Liebeserklärung an die gemeinsame Zeit mit John Lennon, der unweit von McCartney aufwuchs.

McCartney auf einer britischen Briefmarke. Foto: dpa

Co-produziert hat das Album mit Andrew Watt ein Mann, der mit seinen 35 der Enkel von Paul McCartney sein könnte und der auch das letzte sowie das kommende Album der Stones und die letzten zwei Ozzy-Osbourne-Alben als Produzent betreute. Offenbar versteht der Experte aus Los Angeles, wie man mit der Generation der Achtzigjährigen so arbeitet, dass ihre Musik zugleich zeitlos und frisch klingt. Watt war es auch, der McCartney ermutigte bis drängte, möglichst viele Instrumente auf „The Boys of Dungeon Lane“ selbst zu spielen, am Ende sind es neun.

Es ist unklar, ob er nochmals auf Tour geht

Ob der Altmeister mit seinen Liedern noch einmal die Strapazen einer Tournee auf sich nehmen möchte, ist noch ungewiss. An Beatles-Futter wird indes auch in absehbarer Zukunft keine Knappheit herrschen. Nach dem Mammutdokumentarfilm „The Beatles: Get Back“ und der 2023 veröffentlichten Vollendung von „Now And Then“, einer John-Lennon-Komposition, steht das nächste Großereignis schon fast ins Haus. „James Bond“- und „Hamnet“-Regisseur Sam Mendes bereitet gerade den Dreh eines vierteiligen Beatles-Biopics vor, das 2028 ins Kino kommen soll. Paul Mescal („Gladiator“) spielt darin seinen Namensvetter McCartney. Ja, und wenn dann doch mal irgendwann in den 2030er-Jahren alle neuen Beatles-Aktivitäten erlöschen sollten, kann man sich selbst mit viel Fantasie keine Welt vorstellen, in der nicht jemand auf die Idee kommt, in Liverpool oder in Las Vegas ein Beatles-Avatar-Spektakel aus dem Boden zu stampfen.

Die CD

Das Album „The Boys of Dungeon Lane“ ist seit dem 29. Mai auf dem Markt.

