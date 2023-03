Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Was die Leute sagen, ist mir schnuppe. Hauptsache: mir gefällt’s!“ – Helmut Newton liebte die Provokation. Und seine Frauenakte provozieren noch heute. Zu dem im Oktober anstehenden 100. Geburtstag des 2004 mit 83 Jahren nach einem Verkehrsunfall gestorben Star-Fotografen zeigt der Dokumentarist Gero von Boehm jetzt im Kino den filmischen Essay „Helmut Newton – The Bad and The Beautiful“.

Gero von Boehm, der schon zahlreiche Filme über Berühmtheiten – beispielsweise Audrey Hepburn, Harry Belafonte und Karl Lagerfeld – gedreht hat, nähert sich