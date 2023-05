Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die US-Amerikanerin A. V. Rockwell sei in ihrem Debüt-Spielfilm „echt, voller Schmerz und furchtlos in ihrem rigorosen Engagement für emotionale Wahrheit, die aus bedrückenden Umständen“ entstehe. So die Begründung der Jury des diesjährigen Sundance Filmfestivals im Januar zur Auszeichnung von „A Thousand and One“ als bestem heimischen Filmdrama.

Tatsächlich ist dies ein ungewöhnlich packender Spielfilm, dem man in jedem Moment anmerkt, dass er in hohem Maß von eigenem Erleben geprägt wurde. A.