Die britische Metalband Loathe hatte in diesem Jahr die Ehre, „Rock am Ring“ auf einer der Nebenbühnen zu eröffnen. Aber schon am Nachmittag heißt es: Warten auf Linkin Park

Loathe lederten auf der Mandora Stage als erste Band der diesjährigen Festivalausgabe richtig los. Vor allem Kadeem France, der Sänger der 2014 in Liverpool gegründeten Band, prägt den Stil von Loathe. Er verfügt über eine einprägsame Stimme, mit der er auch richtig screamen kann.

Bier kommt dieses Jahr auch aus dem Automaten. Foto: Frank Pommer

Der Wettergott meinte es zu Beginn des Festivals allerdings nicht so gut mit den Musikfans in der Eifel. Es regnete heftig zu Beginn des Auftritts der Band, und man bekam somit schon relativ früh seine erste Dusche ab. Immerhin scheint es so, als würden dieses Jahr die Schlangen vor den Bierständen etwas kürzer ausfallen. Bier gibt es neben Weinschorle (ob mit Riesling, ist leider nicht zu erkennen) auch aus dem Automaten, quasi gezapft von der KI. Unser Test des neuen Angebots verlief dann allerdings eher mittelprächtig. Die Bier-KI meinte es zu gut mit uns, weshalb die Becher überliefen.

Der erste Tag steht bei Rock am Ring dieses Jahr ganz im Zeichen der Vorfreude auf Linkin Park. Die Band ist seit 2014 erstmals wieder auf dem Nürburgring, und ihre Fanbase ist gewaltig. Schon kurz nach Eröffnung des Geländes sichern sich die Linkin-Park-Fans ihre Plätze im ersten Wellenbrecher. Die beiden anderen Headliner in diesem Jahr sind die dänische Band Volbeat und die Metal-Legenden von Iron Maiden.