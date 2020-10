Wie blitzten doch die Zähne der lächelnden Tänzer in der Goldenen Ära des Musicals! Wer daran denkt und nickt, sobald er den Titel "Lieben Sie Gershwin?" von Marco Goeckes neuer Choreografie hört, wird irritiert sein. Kurz nach der Premiere in Stuttgart gastiert Gauthier Dance bei den Festspielen im Ludwigshafener Pfalzbau und wühlt wohlvertraute Melodien aus dem Hirn. Eine vielschichtige Groteske über das Wesen der Erinnerung, in der mehr gegrinst als gelächelt wird.

Von Antje Landmann

Die lässigen Klavierakkorde laden zu einem Cocktail in einem Jazzclub ein. Von der Hektik draußen auf den Straßen New Yorks trompetet die geballte Big Band. Das Orchester schraubt sich wie ein Fahrstuhl den Wolkenkratzer hinauf, während melancholische "blue notes" von dem Schicksal der Sklaven zeugen, auf deren Rücken die United States of America gebaut sind. Mit seiner "Rhapsody in Blue" hat George Gershwin, der 1889 als Sohn russisch-jüdischer Einwanderer in Brooklyn geboren wurde, eine Hymne für den Schmelztiegel geschrieben, die sich tief in die Ohren gegraben hat. Und was macht der Choreograf Marco Goecke mit dem Klangfarbenrausch, der bei der Uraufführung 1924 gefeiert wurde? Er lässt ihn alleine in der Schwärze der Bühne erstrahlen und momentelang unbetanzt vorbeiziehen, aus Respekt.

Erinnerungsfetzen aus dem Kragen geschüttelt

Die 15 Tänzerinnen und Tänzer in den neun Soli, Duos oder Trios erstarren immer wieder zum strengen Strich mit steif ausgeklappten Armen. In ihren schwarzen Anzügen wirken sie dabei wie Zeitdiebe, die auf ihren Einsatz lauschen. Oder sie kreiseln auf der Stelle um sich, ruckeln vergeblich mit angewinkelten Armen. Immer wieder scheinen sie Erinnerungsfetzen mit Pranken aus dem Kopf zu reißen, aus dem Kragen zu schütteln oder aus dem Bauch platzen zu lassen (besonders eindringlich getanzt von Theophilus Vesely im Schlusssolo). Doch dann - unverhofft - fangen sie die perlende Melodie mit den Armen auf, verschlingen das mächtige Staccato des Orchesters mit dem gesamten Körper.

Sklaventänze mit Kuchen belohnt

Marco Goecke hat den Komponisten, der den "sinfonischen Jazz" erfunden und Generationen von Musikern mit Standards wie "Summertime" genährt hat, offenbar zum Fressen gern - und speiht ihn wieder aus. Wie die Verdauungsmechanismen des kollektiven Gedächtnisses nun mal funktionieren: Es ist ein ständiges Hervorzerren und Verzerren, aus dem Neues entsteht. Ein Beispiel? Die Tänze und das Getue der feinen Gesellschaft haben Ende des 19. Jahrhunderts Sklaven nachgeahmt und so gewitzt persifliert, dass die Plantagenbesitzer Wettbewerbe veranstalteten, deren Gewinner mit Kuchen belohnt wurden: Der "Cakewalk"-Tanz wurde geboren, floss in Ragtime ein, in die Musicals der 20er- und 30er-Jahre ein, vermischte sich mit Swing und Jazz, vertanzt von Fred Astaire und später Gene Kelly.

Verrutschte Tonspur

Bruchstücke dieses Erbes poppen nun bei dem Meister des Unbewussten Marco Goecke auf, wenn ein imaginärer Spazierstock geschwungen, ein Hintern keck herausgestreckt wird und ein paar clowneske Sprünge hingelegt werden.

An das dramatische Gestikulieren im Stummfilm und die Geburt des Tonfilms, für den Gershwin ab 1931 komponiert hat, mag das Solo "The Man I Love" erinnern. Die roten Lippen reißt Anneleen Dedroog zum stummen Schrei auf, grinst grimassierend und bewegt den Mund doch nie passend zum Text, bis sie beim Wort "love" endlich synchron einstimmt. Wie stark will man aufs Erbe bauen und sich vom Bekannten leiten lassen, scheint Goecke zu fragen.

Einladung zum Bruch mit der Tradition

"Lieben Sie Gershwin?" ist insofern eine eigenwillige Hommage, die zum Einschlagen eines persönlichen Weges ermutigt, so wie Gershwin vom Hilfspianisten bei einem Musikverlag zum Komponisten aufgestiegen ist, der stets zwischen den Stühlen von Klassik und Jazz saß, aber mit der ersten Volksoper "Porgy and Bess" und seinen Songs am Broadway stilprägend wirkte. Als Gershwin in Europa "richtiges" klassisches Komponieren lernen wollte, soll Maurice Ravel geantwortet haben: "Warum wollen Sie ein zweitklassiger Ravel werden, wenn Sie bereits ein erstklassiger Gershwin sind?"Vielleicht wirken die Menschen auf der Bühne deshalb freier und ganz bei sich, wenn nur der Regen prasselt und sich die Geige bei "Love Is Here To Stay" verschwindend leise einschleicht. Wenn die Musik von "I Loves You, Porgy" ganz erstirbt und zwei Frauen in enger Umarmung zur Ruhe finden, endlich.Einsam wirken die Tänzer in Marco Goeckes Choreografien dabei nicht erst durch die Abstandsgebote, die die Pandemie diktiert. Schon seit seinem Durchbruch mit "Blushing" 2003 hat er seine Werke aufs Nötigste reduziert, mit einem schwarzen Bühnenraum, aus dem wie aus dem Nichts fiebrig zitternde Figuren auftauchen. "Ich war kein Choreograph, der so mutig ist, direkt mit der ganzen Gruppe zu arbeiten. Ich hatte Angst vor all den Leuten, die da vor mir stehen. Lieber erst mal ein Tänzer, um meine Schüchternheit zu überwinden", erzählt der 48-jährige Wuppertaler, der an die 80 Stücke geschaffen hat und seit 2019 Direktor des Staatsballetts Hannover ist. "Daraus ist diese exzessive Solosache entstanden. Was Gruppendynamiken angeht, habe ich noch viel zu entdecken vor mir."

Termin

Mit "Lieben Sie Gershwin?" von Marco Goecke gastiert Gauthier Dance am Samstag, 24. Oktober, 20 Uhr, und am Sonntag, 25. Oktober, 16 und 19 Uhr, im Karlsruher Tollhaus und ist am 18. bis 22. November sowie 16. bis 22. Dezember zurück im Theaterhaus Stuttgart.