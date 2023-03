Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Interview: Am 28. August 1988 führte der jährliche Flugtag auf der US-Air Base Ramstein in die Katastrophe. Der Spielfilm „Ramstein – Das durchstoßene Herz“ des SWR, der beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen läuft, erzählt von dem Ereignis und seinen Folgen. Stefan Otto sprach mit Drehbuchautor Holger Karsten Schmidt über die Arbeit an diesem schwierigen Thema.

Was hat Sie veranlasst, über die Katastrophe von Ramstein zu schreiben?

RTL wollte 1998 das Unglück als Film verarbeiten und hat mich als Autor engagiert.