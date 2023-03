Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Carpe noctem! Am Golf von Neapel haben die Römer bis tief in die Nacht gearbeitet und vor allem gefeiert. Wie das funktionierte, zeigt die faszinierende Ausstellung „Neues Licht aus Pompeji“ in den Staatlichen Antikensammlungen in München.

Man fragt sich ja immer, wie die Römer diese endlosen Gelage durchgehalten haben. Also dieses Essen und Trinken in pseudostabiler Seitenlage, gestützt auf den linken Arm. Schon beim Gedanken