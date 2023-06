Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der iranische Musiker Shahin Najafi fühlt sich Salman Rushdie „tief verbunden“. Wie der Schriftsteller weiß Najafi, was es bedeutet, mit einer Fatwa bedroht zu werden. Nach einem ironischen Lied über einen Iman erklärte ein Ajatollah ihn im Mai 2012 für vogelfrei, es wurde ein Kopfgeld auf seine Ermordung ausgesetzt. Zwischenzeitlich tauchte Najafi – wie Rushdie – bei dem Investigativjournalisten Günter Wallraff in Köln unter. Inzwischen lebt er in Kalifornien – und fühlt sich endlich wieder frei, wie er im Gespräch mit Uli Kreikebaum erzählt.

Her Najafi, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als sie von dem Anschlag auf Salman Rushdie gehört haben?

Ich habe mich gefragt: