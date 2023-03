Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kalender: Gallische Krieger und Römer, die lateinische Sprüche zitieren: Das klingt nicht gerade nach einer Erfolgsformel für einen Comic. Doch Asterix wurde zum französischen Nationalhelden und fast in der ganzen Welt beliebt. Dabei begann die Serie als eine Notlösung.

Brimborium wäre ein guter Name für eines der vier Römerlager gewesen, die das kleine gallische Dorf in Aremorica umgeben. Denn der Begriff beschreibt treffend, was sich mittlerweile