Carolin Callies aus Ladenburg ist einer der kreativsten Köpfe der Gegenwartsdichtung. Ihr neuer Gedichtband „teilchenzoo“ ist ein enzyklopädisches und weltbejahendes Buch voller Sprachwitz, das an das an das anknüpft, was gerade diskutiert wird – und mit ungeahnten Verknüpfungen konfrontiert.

Von Alexandru Bulucz

Die viel besprochene und mehrfach bepreiste Lyrikerin Carolin Callies war kürzlich zu Gast im „lesenswert Magazin“ des SWR2 und bat den Chatbot