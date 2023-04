Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Bibliothek der Benediktiner im lothringischen Saint-Mihiel hat Kriege und Revolutionen überstanden. Nicht selbstverständlich für einen Ort ganz nahe an der „Hölle von Verdun“. Später kamen auch hie und da Langfinger vorbei. Heute wird das Bücherparadies der Mönche mit seinen 9000 Bänden gut behütet.

Wer Bücher liebt, ist in der ehemaligen Abtei in Saint Mihiel im Département Meuse zweifellos an der richtigen Adresse. In einem Teil des mächtigen Gebäudes