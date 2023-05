Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor 75 Jahren, am 4. Januar 1947, erschien die erste Ausgabe des „Spiegel“. Gegründet von der britischen Besatzungsmacht in Hannover, orientierte sich das Nachrichtenmagazin an angelsächsischen Vorbildern. Das neue Heft kostete eine Reichsmark.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte in der britischen Zone die „Information Control Unit“ den Auftrag, neue Presse- und Rundfunkstrukturen aufzubauen. Sie wollte den Deutschen nach jahrelanger