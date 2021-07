In Georgien dürfen Kondome mit religiös angelehnten Motiven auf der Verpackung verkauft werden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschied, dass ein Hersteller zu Unrecht zu einer Geldstrafe von umgerechnet 170 Euro verurteilt worden war. Konkret geht es um die Verpackung des Herstellers Aiisa, auf der zum Beispiel die Zarin Tamara zu sehen ist – sie gilt als Heilige in der georgisch-orthodoxen Kirche –, sowie zwei Finger mit einem übergezogenen Kondom. Ein Gericht in der georgischen Hauptstadt Tiflis hatte diese Motive verboten. Die Richterinnen und Richter in Straßburg befanden in der Hauptsache, dass die Entscheidung des georgischen Gerichts gegen das Recht der Unternehmerin auf freie Meinungsäußerung verstoße. Es habe keine ausreichenden Gründe für das Verbot gegeben.