Es sind alarmierende Zahlen, die in einer Studie in dem Magazin „Ecology and Evolution“ veröffentlich wurden: In den vergangenen vier Jahrzehnten sind in Europa etwa 600 Millionen Vögel verschwunden. Besonders vermisst werden nicht etwa seltene Arten, sondern die, die früher besonders häufig waren. Wie zum Beispiel Hausspatzen, Schafstelzen, Stare, Feldlerchen und Kiebitze. Gerade Vögel, die in offenen Landschaften oder in Ackerland leben, verschwinden zunehmen. Grund ist wohl die zunehmende Zerstörung ihrer Lebensräume, den Hausspatzen fehlt es in den Städten an Futter- und Nistplätzen. Forscher befürchten jetzt negative Folgen für das gesamte Ökosystem. Eine große Vogelpopulationen hält Pflanzenschädlinge in Schach, Früchte fressende Vögel helfen bei der Ausbreitung der Pflanzen. Und uns erfreuen Vögel im Garten.