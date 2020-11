Dialekt-Kolumne zur US-Wahl: E hääßi Nacht in Las Vegas. Un noch enni. Un noch enni. Des kann doch blooß bedeite ...

Was in Las Vegas bassiert, bleibt in Las Vegas. Wammer den Spruch heert, denkt mer an Sex un drugs un en Jungg’selleabschied aus’m Film. Was em bis jetzt nit in de Sinn kumme isch, sinn die Ergebnisse vun de US-Präsidentschaftswahl im Staat Nevada, konkret: die Ergebnisse im greeschde Landkrääs dort: Clark County mit seim Verwaltungssitz Las Vegas. Ich mään: Wie langsam kammer dann auszehle? Spielen die iwwer jedem Wahlzettel e Runde 17 un 4, ob er jetzt fer de Biden gezehlt werd odder fer den anner, wu – obwohl mir nix Beeses geduu hänn – ach noch aus de Palz kummt?

Was in Las Vegas bassiert, bleibt in Las Vegas. Soll des jetzt hääße, die Welt werd niemols erfahre, wie die Leit dort gewählt hänn? Un was isch mit denne Jungg’selle-Abschiede, dem Alkohol, denne hääße Nächt in Casinos un im Hotel? Was dort bassiert, bleibt fer immer geheim, hawwich gedenkt, vor allem vor de Mitbewohnerin. Peifedeckel! Ab sofort denk ich bei Las Vegas blooß noch an de Wahlleiter vun Clark County, wie er de Welt versucht zu verklickre, warum’s bei ihne widder nit vorwärts geht.

Uff CNN, em greeschde Noochrichdesender vun de Welt, unnerbrechen se ihr Wahlsondersendung jedesmol mit enre Alarm-Meldung, wann se’s in Nevada g’schafft hänn, 750 Stimmzettel auszuzehle. Un in Pennsylvania, wu die Leit sogar Pälzisch babblen, isch’s blooß e klää bissel besser. Was deed bassiere, wann in Ameriga noch kumuliert un panaschiert werre deed? Deeden die dann auszehle bis zum Jingschde Daach?

Alla hopp, velleicht reech ich mich jo uuneedich uff. Awwer ich kann nit annerscht. Ich bin US-Wahl-sichdich. Seit ich denke kann, hugg ich alle vier Johr im November nachts vorm Fernseh un geh erscht in’s Bett, wann ich wääß, wie de neie Präsident hääßt. Un jetzt geht des schunn seit em Dienschdaach! Was denken Sie, was so e Woch mit mir macht? Ich kann Ihne jedes Muschder uff de Krawatt von jedem Moderator aus em Kopp uffmole. Die Werwung babbel ich mit. Ich wääß schunn vorher, in was fer e Richdung de Schwääßdrobbe uff de Stirn vum Wahlleiter in Clark County laaft. Die Titelmelodie vun CNN kann ich inzwische zwäästimmich rilpse. Un froochen Se mich nit, in was fer emme Dääl vun de Stadt mei Mitbewohnerin jetzt lebt.

Awwer Hand druff: Ich halt durch bis zum Schluss. Bis er weg isch, de anner. Fer mich. Fer die Welt. Fer die Palz. Peif uff Las Vegas. Ich mään jo blooß.